В Перу произошло землетрясение магнитудой 8(Обновлено)

26 мая 2019 12:26 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 8 баллов зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Изначально сейсмологи США информировали о землетрясении магнитудой 7,5. Позже они уточнили мощь стихии.

12:02(GMT+4) Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло в Перу - Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

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