В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

27 мая 2019 05:03 (UTC+04:00)

Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико. По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более 10 человек пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он врезался в 15 автомобилей, четыре человека погибли, 14 получили травмы", - сообщил в эфире телеканала Televisa глава Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта.

По его словам, водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.

Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.

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