Президент ЮАР подписал закон о введении налога на выбросы углекислого газа

27 мая 2019 05:20 (UTC+04:00)

Президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, принятие которого откладывалось с 2010 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Закон вступает в силу 1 июня 2019 года. С этого дня до декабря 2022 года компании должны будут выплачивать государству по 120 рандов (около $8,3) за каждую тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Далее минфин обещает рассмотреть возможность снижения тарифа на сумму от 6 до 48 рандов.

"Анализ последствий введения налога будет проведен перед переходом ко второму этапу, при этом во внимание будет принят прогресс в снижении уровня выбросов парниковых газов и его соотношение с нашими национальными климатическими обязательствами", - говорится в заявлении, цитируемом агентством. Пересмотренные тарифы налога будут действовать да 2030 года.

Принятие закона о налоге на вредные выбросы в атмосферу долгое время откладывалось из-за оппозиции крупных южноафриканских компаний, для которых его вступление в силу угрожает крупными финансовыми потерями. Так, по подсчетам генерального директора Anglo American Platinum Криса Грифита его компании в ближайшие два года придется выплатить в казну государства около 50 млн рандов, а начиная с 2021 года с учетом прогнозируемого роста тарифов на электричество, сумма дополнительных расходов может возрасти в пять-шесть раз.

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