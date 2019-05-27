Пекин и Шанхай вошли в десятку самых инновационных городов мира

27 мая 2019 14:16 (UTC+04:00)

Шанхай и Пекин вошли в десятку самых инновационных городов мира. Об этом говорится в докладе, представленном на состоявшемся в Шанхае инновационном форуме "Пуцзян", сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Доклад подготовлен на основе рейтинга, составленного шанхайскими исследовательскими институтами в сотрудничестве с издательской компанией Springer Nature. Рейтинг подготовлен по итогам изучения публикаций с 2012 по 2017 год в 82 самых влиятельных научных изданиях мира, включая Nature, Science и Cell. На основе собранных данных был подсчитан вклад того или иного города в глобальные инновации с учетом того, где располагалась та исследовательская структура, которую представлял автор статьи.

20 городов мира были включены в список тех, которые стали источниками ключевых глобальных инноваций в науке и технике. Рейтинг возглавил Нью-Йорк. Второе и третье места разделили Бостон и Пекин. Шанхай расположился на седьмом месте. В первую десятку вошли также Сан-Франциско, Токио, Париж, Лос-Анджелес, Сеул и Лондон.

Самым влиятельным исследовательским учреждением в рейтинге назван Гарвардский университет. Пекинский университет и Университет Цинхуа - на седьмом и десятом местах. Шанхайский Фуданьский университет и Университет транспорта разместились на 21-м и 29-м местах соответственно. В разделе по наибольшему числу научных открытий лидирующую позицию занял город Сан-Франциско (12 научных открытий). Пекин и Шанхай отмечены в исследовании за три и два открытия соответственно.

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