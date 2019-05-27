Трамп надеется, что Ким Чен Ын выберет путь денуклеаризации для КНДР

27 мая 2019 15:54 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы хоти мира и стабильности. Мы все еще верим, что председатель Ким воспользуется возможностью преобразовать свою страну через денуклеаризацию. Это страна с огромным экономическим и другим потенциалом", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Американский президент отметил, что японский премьер разделяет эту точку зрения и обе страны придерживаются подхода "мир через силу" в отношении ситуации на Корейском полуострове.
Трансляция пресс-конференции ведется на сайте Белого дома.

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