Крупнейшая авиакомпания Аргентины отменила все рейсы на 29 мая из-за забастовки

28 мая 2019 01:30 (UTC+04:00)

Аргентинская государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщила в понедельник, что отменила все запланированные на среду рейсы из-за 24-часовой забастовки Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Aerolineas Argentinas сообщает своим пассажирам, что была вынуждена отменить все свои рейсы на 29 мая. Эта мера затронет 330 рейса и более 37 тыс. пассажиров", - говорится в заявлении. По словам авиакомпании, более 75% пассажиров уже назначено новое время вылета.

Это будет уже пятая всеобщая забастовка, которую ВКТ проводит с момента прихода к власти правительства президента Маурисио Макри в 2015 году. Стачкой профсоюзы намерены выразить несогласие с экономической политикой властей и обратить внимание на тяжелое финансовое положение, в котором оказались рабочие из-за высокой инфляции и роста тарифов.

29 мая в Аргентине не будут работать банки, общественный транспорт, службы уборки мусора. В больницах пациентов будут принимать только дежурные врачи.

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