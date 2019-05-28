Военный совет Судана готов продолжать диалог о передаче власти, но с участием всех сторон

28 мая 2019 23:05 (UTC+04:00)

Военный совет Судана готов продолжать диалог с оппозицией о передаче власти в стране, но с участием всех сторон без исключения. Об этом заявил во вторник замглавы управляющего совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не закрыли двери для переговоров с альянсом "За свободу и перемены", но хотим, чтобы в них участвовали все [стороны]", - цитирует его телеканал Al-Arabiya. Кроме того, по словам Хамидти, армия готова будет сразу передать власть в стране человеку, который вызовет доверие".

Вместе с тем замглавы Военного совета сообщил, что к революции присоединились "коррумпированные исламисты прежнего режима, чтобы таким образом очистить свои досье".

Во вторник в Судане по призыву оппозиции из альянса "За свободу и перемены" началась всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники государственного и частного сектора. Акция неповиновения, рассчитанная на два дня, затронула главным образом столичный регион. Она проводится в знак протеста против отсутствия прогресса на переговорах между военными и оппозиционерами о будущем переходном периоде страны, в ходе которого власть в стране должна быть передана гражданским силам.

Военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года.

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