В Буэнос-Айресе произошли столкновения между бастующими и полицией

29 мая 2019 17:44 (UTC+04:00)

В Буэнос-Айресе произошли первые столкновения между бастующими и правоохранителями, последние применили резиновые пули, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В результате пострадала женщина, пуля попала ей в ногу.

29 мая в Аргентине проходит забастовка против экономической политики действующих властей, созванная профсоюзами. Это не первая акция, подобная забастовка проводилась 30 апреля.

В этот день проходят митинги, не будет работать метро, многие линии автобусов и поездов, прекращены полеты авиакомпаний, не будет убираться мусор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аргентина и Россия работают над конкретизацией проекта строительства АЭС
Россия 07:16
Крупнейшая авиакомпания Аргентины отменила все рейсы на 29 мая из-за забастовки
Другие страны 28 мая 01:30
Близ Канн столкнулись две яхты
Другие страны 26 мая 14:46
Узбекская и Чикагская товарные биржи установили деловые отношения
Бизнес 23 мая 18:34
Полиция Индонезии задержала около 70 участников беспорядков в Джакарте
В мире 22 мая 10:58
Новые столкновения полиции и протестующих произошли в столице Индонезии
Другие страны 22 мая 08:56
Лента новостей
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 19:16
Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"
США 18:42
В Азербайджане десятки лиц с инвалидностью отправлены на отдых за счет государства
Общество 18:40
BBC: Сегодня в Баку пройдет фантастический матч
Общество 18:36
Нефть Brent подешевела до $69,66 за баррель
В мире 18:34
Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX
США 18:27
В Азербайджанском музее ковра пройдет фестиваль в честь Международного дня защиты детей
Культура 18:27
Соглашение о прокладке Транскаспийской магистрали утверждено правительством Казахстана
ИКТ 18:21
Азербайджанский приборостроительный завод планирует нарастить объемы производств и расширить экспорт
Финансы 18:14