В Буэнос-Айресе произошли столкновения между бастующими и полицией

В Буэнос-Айресе произошли первые столкновения между бастующими и правоохранителями, последние применили резиновые пули, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В результате пострадала женщина, пуля попала ей в ногу.

29 мая в Аргентине проходит забастовка против экономической политики действующих властей, созванная профсоюзами. Это не первая акция, подобная забастовка проводилась 30 апреля.

В этот день проходят митинги, не будет работать метро, многие линии автобусов и поездов, прекращены полеты авиакомпаний, не будет убираться мусор.

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