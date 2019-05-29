Япония уведомит КНДР о готовности премьер-министра Абэ встретиться с Ким Чен Ыном

29 мая 2019 17:54 (UTC+04:00)

Независимое информационное агентство Японии Kyodo сообщило о планах японского правительства уведомить в ближайшее время КНДР по дипломатическим каналам о готовности премьер-министра Синдзо Абэ провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отмечается, что соответствующую информацию планируется передать дипломатам КНДР в начале июне на полях ежегодной международной конференции по безопасности в столице Монголии. Представители двух государств, которые не имеют дипотношений, периодически контактируют в ходе крупных международных мероприятий за рубежом. Улан-Батор уже неоднократно выступал посредником при переговорах Токио и Пхеньяна.

Синдзо Абэ в последние месяцы неоднократно открыто заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с лидером КНДР. Подтвердил он это намерение и в ходе завершившегося во вторник государственного визита в Японию президента США Дональда Трампа. По мнению главы японского правительства, личная встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены кремированные останки, подлинность которых японские власти оспорили. В Токио убеждены, что в КНДР еще находятся похищенные японцы. Этот вопрос во многом препятствует диалогу двух стран, которые не имеют не только дипломатических отношений, но и прямого транспортного сообщения.

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