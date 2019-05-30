20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике

30 мая 2019 04:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 18 получили травмы при столкновении автобуса с грузовиком в мексиканском штате Веракрус, сообщила в среду газета Proceso, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно предварительной версии случившегося, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус. После столкновения обе машины загорелись, автобус полностью сгорел.

Официальных данных о числе жертв и пострадавших пока обнародовано не было.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике суд выдал ордер на арест экс-главы нефтегазовой компании Pemex
Другие страны 29 мая 04:15
Самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке
Другие страны 29 мая 03:55
В парламент Канады внесено предложение по ратификации нового договора NAFTA
В мире 28 мая 04:14
В Мексике рядом с колледжем нашли прицеп с телами восьми человек
Другие страны 27 мая 21:14
В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей
Другие страны 27 мая 05:03
Наркобарону Эль Чапо отказали в прогулках
США 26 мая 09:26
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 04:03
Израильский парламент проголосовал за самороспуск
Израиль 03:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за финалом Лиги Европы УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе (ФОТО)
Политика 02:09
В результате крушения лодки в Венгрии погибли три человека, сообщают СМИ
Европа 01:52
«Челси» громит «Арсенал» в бакинском финале со счетом 4:1 (ВИДЕО)
Общество 01:15
На Бакинском олимпийском стадионе завершился финал Лиги Европы УЕФА между «Челси» и «Арсеналом» (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)
Общество 00:50
Неизвестный пытался покончить с собой около Белого дома
США 00:09
Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе
США 29 мая 23:33
Мысли, выраженные в поздравительных письмах Дональда Трампа, говорят о блестящем будущем Азербайджана - депутат
Политика 29 мая 23:23