Из Сирии выпустили два снаряда по Голанским высотам

1 июня 2019 22:48 (UTC+04:00)

Израильские военные сообщили, что засекли пуски двух ракет или мин с территории Сирии по контролируемой ими части Голанских высот, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Информации о пострадавших и ответных действиях не поступало.

"Два снаряда были выпущены из Сирии в направлении горы Хермон. О пострадавших не сообщается", - сказано в релизе.

В прошлом на обстрелы из соседней страны, в том числе непреднамеренные, израильтяне не раз отвечали огнем по позициям сирийских войск.

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