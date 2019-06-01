Из Сирии выпустили два снаряда по Голанским высотам

Израильские военные сообщили, что засекли пуски двух ракет или мин с территории Сирии по контролируемой ими части Голанских высот, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Информации о пострадавших и ответных действиях не поступало.

"Два снаряда были выпущены из Сирии в направлении горы Хермон. О пострадавших не сообщается", - сказано в релизе.

В прошлом на обстрелы из соседней страны, в том числе непреднамеренные, израильтяне не раз отвечали огнем по позициям сирийских войск.

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