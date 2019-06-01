Парламент Канады может ратифицировать новый договор NAFTA летом

Канадский парламент может уже этим летом ратифицировать новый североамериканский торговый договор, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в субботу в эфире телеканала CTV сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем предсказать, как будет проходить процесс ратификации, но мы надеемся, что все партии Палаты общин [нижняя палата парламента Канады] поддержат эту сделку", - сказал он. Канадский парламент, согласно расписанию, уходит на летние каникулы в конце следующей недели, но из-за необходимости ратификации нового торгового соглашения, а также с учетом проведение в октябре в Канаде парламентских выборов, депутаты могут продлить работу весенней сессии. По словам Гарно, в этой связи правительство "не исключает, что это [ратификация договора] может случиться этим летом".

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламент страны законопроект о ратификации USMCA, а в 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил на этой неделе вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор NAFTA этим летом.

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