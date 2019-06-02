Пересылочный центр в аэропорту Окленда эвакуировали из-за подозрительного пакета

2 июня 2019 08:33 (UTC+04:00)

Пересылочный центр почтовой службы Новой Зеландии в аэропорту Окленда был эвакуирован из-за обнаружения подозрительного пакета. Об этом в воскресенье сообщила газета New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, полицейские экипажи и отряд взрывотехников армии Новой Зеландии прибыли на место инцидента около 14:50 местного времени после сообщения об обнаружении подозрительного пакета в здании почтового пересылочного центра на территории международного аэропорта Окленда.

"Близлежащие улицы были перекрыты силами полиции и пожарных расчетов. Из здания пересылочного центра были эвакуированы порядка 50 сотрудников почтовой службы", - цитирует издание пресс-секретаря полиции страны.

По ее данным, никакой информации о том, что пакет, обезвреженный силами взрывотехников, представлял угрозу, пока нет. На территории международного аэропорта Окленда дополнительных мер безопасности не потребовалось

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