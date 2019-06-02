В Украине мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

2 июня 2019 20:52 (UTC+04:00)

Мужчина выпал из корзины воздушного шара в Жидачевском районе Львовской области Украины, в результате чего погиб на месте, сообщила пресс-служба Нацполиции по области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Жидачевское отделение полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в воскресенье.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.

Сообщается, что тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

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