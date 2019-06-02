Президент Австрии одобрил состав переходного правительства

2 июня 2019 22:09 (UTC+04:00)

Временный канцлер Австрии Бригитте Бирйлян в воскресенье заявила, что федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в воскресенье принял ее предложение по составу переходного правительства страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В минувший вторник Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. В четверг президент назначил Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики.

Как сообщает агентство APA, президент уже провел беседу с каждым из назначенных министров и в понедельник приведет к присяге переходное правительство, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Как ранее объявила Бирляйн, функции вице-канцлера и министра юстиции будет выполнять Клеменс Яблонер, на протяжении двух десятилетий председательствовавший в Административном суде, а пост главы МИД Австрии временно займет Александер Шалленберг, который до сих пор руководил европейским отделом в ведомстве канцлера и тесно работал с Себастьяном Курцем.

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