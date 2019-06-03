На западе Канады разбился небольшой самолет

3 июня 2019 03:32 (UTC+04:00)

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в провинции Альберта (Канада). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт. Борт следовал в соседнюю провинцию Саскачеван, но спустя некоторое время пропал с радаров. Обломки самолета были обнаружены в 30 км от пункта вылета. В авиакатастрофе погибли три человека. Их личности не разглашаются.

По факту крушения самолета начато расследование. Других подробностей не сообщается.

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