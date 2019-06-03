В Канаде ужесточили правила использования беспилотных летательных аппаратов

3 июня 2019 13:10 (UTC+04:00)

Канадские власти ужесточили правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) частными лицами. Как сообщается на сайте Министерства транспорта Канады, новые требования вступили в силу с 1 июня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Правила регламентируют полеты дронов весом от 250 гр до 25 кг. Согласно принятым нормам, для управления БПЛА теперь нужно получать лицензию, которую будут выдавать специальные школы. Лицензии делятся на две категории - базовая и повышенного уровня. Первую могут получить лица, достигшие 14 лет и старше, вторая будет выдаваться гражданам в возрасте от 16 лет. Управление беспилотником без лицензии будет наказываться штрафом в размере до 5 тыс. канадских долларов ($3,7 тыс.).

Вводится полный запрет на полеты дронов около аэропортов, запрещено приближаться к самолетам, вертолетам и местам массовых мероприятий, а также направлять дроны в районы различных инцидентов и происшествий. Максимальное расстояние, на которое можно подлететь к аэропорту, составляет 5,6 км, а высота полета дрона не должна превышать 122 м. За нарушение установленных правил физические лица будут подвергаться штрафу в размере до 3 тыс. канадских долларов ($2,2 тыс.), либо тюремному заключению, а юридические - до 15 тыс. канадских долларов ($12 тыс.). Кроме того, предусматривается дополнительная ответственность для операторов беспилотников за управление ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее Минтранс сообщил, что за последние пять лет БПЛА почти 500 раз угрожали полетам самолетов в небе над Канадой. В 2018 году были зафиксированы около 100 таких случаев, а пик подобных инцидентов пришелся на 2016-2017 годы - 145 и 135 случаев, соответственно. Также было отмечено несколько столкновений беспилотников с самолетами.

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