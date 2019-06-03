Самолет ВВС Индии пропал с радаров во время полета

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров во время полета, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров. Он совершал рейс из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии.

На поиски пропавшего военно-транспортного самолета направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130 (Си-130).

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