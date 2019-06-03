Трамп не видит признаков роста инфляции в США из-за антикитайских пошлин

3 июня 2019 14:59 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не видит признаков роста цен или инфляции в Соединенных Штатах из-за введенных им дополнительных пошлин на товары из Китая, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Китай субсидирует свои товары, чтобы их можно было продолжать продавать в США, - написал американский президент. - Многие фирмы уходят из Китая в другие страны, в том числе в Соединенные Штаты, чтобы не платить пошлины. Нет видимых признаков роста стоимости или инфляции, однако США получают миллиарды!"

Президент Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом США в торговле с КНР. С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем негативно сказывается на потребителях и многих производителях в обеих странах, заявил Международный валютный фонд (МВФ) в опубликованном в оконце мая исследовании, посвященном влиянию американо-китайских споров в сфере торговли.

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