Полиция Австралии получила необычный электромобиль

3 июня 2019 17:49 (UTC+04:00)

Первый полицейский полностью компьютеризированный электромобиль в Австралии в понедельник приступил к патрульной службе в штате Виктория. Как сообщило агентство "Синьхуа", правоохранительные органы Австралии одними из первых в мире обзавелись новейшим транспортным средством, внеся свой вклад в охрану окружающей среды и продвижение технического прогресса, передает Trend со ссылкой на Агенство ТАСС

Автомобиль на электротяге Tesla Model X будет выполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая предусматривает скоро пересадить всех австралийских полицейских на "интеллектуальные авто".

"Этот автомобиль не похож ни на какой другой в полиции Виктории и вполне может быть провозвестником будущего такой специальной полицейской автотехники не только в нашем штате, но во всей стране и в мире", - уверен помощник комиссара дорожной полиции Стивен Лиане.

"Наши дорожные патрульные машины оснащаются по последнему слову техники, и этот автомобиль дает нам возможность использовать новейшие технологии, комплексно интегрированные в автомобиле будущего, который оптимизирует работу дорожной полиции", - добавил он.

Как рассказал Лиане, полиция штата Виктория давно сотрудничает с инженерами из американской компании Tesla, которые по ее заданию интегрировали предложенное полицейскими программное обеспечение в бортовую систему автомобиля, облегчающее выявление и поиск нарушителей дорожного движения, а также выполнение других задач во время патрульной службы.

"Помимо этих достоинств, применение таких электромобилей позволяет полицейским проявлять заботу о природе, - подчеркнул помощник комиссара дорожной полиции. - Учитывая, что автопробег наших патрульных машин в год составляет тысячи километров, мы всегда должны помнить о том, как уменьшить вредное воздействие на окружающую среду".

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