Аргентина готовит первую партию сжиженного природного газа для экспорта

4 июня 2019 03:35 (UTC+04:00)

Аргентинская государственная нефтегазовая корпорация YPF начала погрузку на судно первой партии сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сама компания сообщила в понедельник.

"Мы начали погрузку 30 тыс. куб. м СПГ на судно, чтобы осуществить первую поставку сжиженного газа из Аргентины. Эта веха откроет новые рынки для нашего газа", - говорится в заявлении.

Партия СПГ, добытого на месторождении Vaca Muerta, будет передана американской компании Cheniere Energy, которая займется ее продажей.

В ноябре 2018 года YPF сообщила, что в 2019 году начнет производство и экспорт СПГ с месторождения Vaca Muerta при помощи плавучего СПГ-завода бельгийской Exmar. Как заявили в компании, на первом этапе Аргентина планирует поставлять 500 тыс. тонн СПГ в год.

Vaca Muerta - месторождение сланцевых углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Буэнос-Айресе произошли столкновения между бастующими и полицией
Другие страны 29 мая 17:44
Аргентина и Россия работают над конкретизацией проекта строительства АЭС
Россия 29 мая 07:16
Крупнейшая авиакомпания Аргентины отменила все рейсы на 29 мая из-за забастовки
Другие страны 28 мая 01:30
В Турции создадут совместное с Азербайджаном предприятие по производству удобрений
Бизнес 24 мая 12:54
Узбекская и Чикагская товарные биржи установили деловые отношения
Бизнес 23 мая 18:34
В Аргентине прошли первые слушания по делу экс-президента Киршнер
Другие страны 22 мая 02:26
Лента новостей
В Израиле открывается крупнейшая оборонная выставка Восточного Средиземноморья
Израиль 03:11
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
США 02:49
Турецкий военный погиб в ходе антитеррористической операции
Турция 02:34
Какой будет погода в праздничные дни?
Общество 02:06
В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла высотой более 3 км
Другие страны 01:35
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
США 01:04
Немецкие ученые разработали технологию покрытия электродов для аккумуляторов нового типа
В мире 00:58
Трамп поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире
США 00:28
Apple представила обновления для "умных" часов
В мире 00:04