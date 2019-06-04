Нападения на военных и полицию в Ливане организовал один террорист

Разыскиваемый террорист открыл огонь в направлении двух частей внутренних сил в ливанском Триполи и по патрулю армии в районе Порта, погиб один военный и несколько получили ранения, сообщается в заявлении пресс-службы командования армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее ливанские СМИ сообщили о трех атаках группы террористов в северной столице Ливана.

"Сегодня в районе 23.00 разыскиваемый Абдель Рахман Мабсут открыл огонь в направлении части у ливанского банка и части, принадлежащей внутренним силам в центре Триполи, вдобавок к этому была обстреляна армейская машина, что привело к гибели одного из военных и ранению остальных", - говорится в заявлении.

В социальных сетях начали появляться видео из Триполи. На одной из записей показаны машина скорой помощи у расстрелянного автомобиля полиции и мужчина в форме внутренних сил, который лежит без движения.

По последним данным СМИ, группа армейского спецназа окружила террориста, который укрылся в одном из жилых домов. Силовики не могут начать зачистку из-за того, что в доме находятся мирные граждане.

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