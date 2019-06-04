В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов

4 июня 2019 05:19 (UTC+04:00)

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о более 30 погибших.

"Число людей, убитых военным советом перед военной штаб-квартирой, возросло до 35 человек. Сотни людей получили ранения и тяжелые травмы, многие из них по-прежнему находятся в операционных помещениях и отделениях интенсивной помощи", - говорится в заявлении в Facebook.

Согласно комитету, точное число погибших не может быть установлено в связи с тем, что "вооруженные ополченцы и службы правопорядка окружают больницы и нападают/задерживают врачей". Кроме того, по словам протестующих и докторов, тела многих погибших были выброшены в реку Нил, отмечается в заявлении.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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