В Мексике задержали 75 нелегальных мигрантов из Центральной Америки

4 июня 2019 06:20 (UTC+04:00)

Сотрудники Федеральной полиции Мексики задержали в штате Чьяпас на юге страны автобус с десятками нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник Генеральная прокуратура республики.

"На борту транспортного средства находились шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних граждан Гондураса, трое сальвадорцев, а также 26 взрослых и 33 несовершеннолетних выходца из Гватемалы, у которых не было документов, разрешающих находиться на территории страны на законных основаниях", - говорится в заявлении надзорного ведомства. Предположительно, мигранты собирались добраться до границы с США.

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