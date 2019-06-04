В Японии школьный автобус попал в ДТП

4 июня 2019 06:55 (UTC+04:00)

Крупное ДТП с участием школьного автобуса произошло во вторник в префектуре Тотиги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в ходе дорожно-транспортного происшествия столкнулись по крайней мере пять автомобилей, включая школьный автобус, который вез детей на экскурсию.

В результате инцидента по крайней мере 17 человек, включая 15 учеников младших классов, были госпитализированы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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