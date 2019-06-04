Казненный дипломат из КНДР жив, но находится под стражей

4 июня 2019 09:23 (UTC+04:00)

Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль, о якобы имевшей место казни которого сообщала южнокорейская газета The Chosun Ilbo, жив, однако находится под стражей. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По их данным, северокорейское следствие пытается установить, какую роль Ким Хёк Чхоль сыграл в неудачном саммите лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который прошел в феврале в Ханое. Один из источников рассказал, что судьба дипломата пока не определена, однако он может получить "серьезное наказание". Собеседники CNN также рассказали, что переводчица лидера КНДР Ким Сонг Хе находится под стражей и в отношении нее проводятся следственные действия.

Источники телекомпании в ответ на вопрос о достоверности информации "Чосон ильбо" заявили, что "эти новости неправдивы". Что касается заведующего отделом Единого фронта Ким Ён Чхоля, который, по утверждению той же газеты, был отправлен на каторжные работы, то в ссылку его не отправили, однако теперь он "почти лишен" власти.

В конце мая южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторгу в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены. Южнокорейская газета также сообщала, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, якобы была помещена под домашний арест в наказание за неудачу на встрече с Трампом.

Центральное телеграфное агентство Кореи вскоре после этого разместило публикации, сопровождаемые фотографиями, на которых были изображены на недавних публичных мероприятиях вместе с лидером КНДР его сестра Ким Ё Чжон и его помощник Ким Ён Чхоль.

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