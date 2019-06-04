В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы

4 июня 2019 15:28 (UTC+04:00)

Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое. С таким утверждением выступили доктора из Университетской больницы Саутгемптона, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам врачей, в прошлом году путем пересадки роговицы зрение было восстановлено у 4 тыс. человек. Но до сих пор наблюдается дефицит донорских тканей. Преимущество лазера заключается в его точности и сверхкоротких импульсах, благодаря которым он способен разделить ткань роговицы на две ультратонкие части. Это позволит увеличить число пациентов, которым может быть проведена операция подобного типа.

"Найти подходящих доноров становится все труднее: некоторые пациенты ждут от четырех до шести месяцев, - отметил профессор Парвез Хосейн. - Столь точное разделение роговицы позволяет использовать одну донорскую ткань для пересадки двум реципиентам. Таким образом один донор глазного яблока помогает восстановить зрение четырем пациентам".

Первым пациентом, перенесшим пересадку роговицы при помощи такой технологии, стал 36-летний Дэниел Хэклинг. Операция была проведена в прошлый вторник, в настоящее время врачи ожидают улучшения его зрения. До этого Хэклинг проходил лечение кератоконуса, то есть заболевания глаз, при котором роговица истончается и приобретает неправильную форму. Это приводит к нечеткому зрению и светобоязни.

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