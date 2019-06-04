Замминистра по делам Brexit отказался от борьбы за пост главы правительства Великобритании

4 июня 2019 15:47 (UTC+04:00)

Парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли выбыл из борьбы за пост нового главы Консервативной партии Великобритании, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй. Заявление Клеверли о том, что он снимает свою кандидатуру, было во вторник размещено на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Ясно, что несмотря на широкую поддержку со стороны рядовых избирателей, парламентарии не готовы поддержать мое намерение возглавить партию", - написал Клеверли, констатировав, что для политика, который лишь с 2015 года является членом Палаты общин, он переоценил свои возможности.

Таким образом, в настоящий момент на пост нового лидера тори официально претендуют 12 человек. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Другие страны 15:28
Трамп заявил об общих ценностях, объединяющих США и Великобританию
США 09:00
Трамп поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире
США 00:28
Помпео: британцы должны сами решить относительно условий и времени выхода из ЕС
Другие страны 3 июня 17:59
Джереми Корбин поддержал акцию протеста против визита Дональда Трампа в Великобританию
Другие страны 3 июня 17:22
Визит Трампа обойдется британским силам безопасности в $31 млн
Другие страны 3 июня 15:37
Лента новостей
Состоялось первое заседание Совета правления Оксфордского Центра Низами Гянджеви
Азербайджан 15:47
На крупный оптовый рынок Шанхая впервые доставлена черешня из Узбекистана
Бизнес 15:39
В Узбекистане заметно дорожают продукты
Бизнес 15:32
Трансадриатический газопровод поможет албанской ТЭС во Влёре получить доступ к газу
Энергетика 15:29
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Другие страны 15:28
В Налоговый кодекс Азербайджана могут быть внесены изменения
Бизнес 15:26
В Азербайджане завершился инновационный фестиваль InnoFest
Экономика 15:23
Названо число круизных лайнеров, прибывших в турецкие порты с начала года
Турция 15:16
В Баку определены победители конкурса "Нарисуй мне этот мир" (ФОТО)
Культура 15:14