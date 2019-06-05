Samsung Electronics сокращает производство смартфонов в Китае

5 июня 2019 13:36 (UTC+04:00)

Корпорация Samsung Electronics снижает объемы производства на своем единственном в Китае заводе по сборке смартфонов, проводя массовые увольнения, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По информации издания, сокращения коснулись сотрудников завода компании по сборке смартфонов в городе Хойчжоу китайской провинции Гуандун.

"В рамках реорганизации управления китайского подразделения корпорации принято решение о сокращении сотрудников на оставшемся заводе, - пояснил представитель Samsung Electronics. - Мы уже фиксируем данные о падении производственных мощностей. Окончательные масштабы увольнений пока не ясны". Как отметили в компании, причиной кадровых изменений стало снижение объемов продаж мобильных устройств за последние годы.

Завод в Хойчжоу был открыт в 1992 и начал выпускать смартфоны в 2006. К 2017 году на фабрике работало более 6 тыс. человек.

Samsung Electronics приступил к снижению производства телефонов в Китае в 2018 году, закрыв свой завод в Тянцзине. По мнению газеты, решение о сокращении рабочей силы и заводов компании в КНР связано с планами корпорации расширить свое присутствие в Индии. В августе прошлого года Samsung Electronics объявила о запуске производства мобильных телефонов в индийском городе Ноида.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае начались клинические испытания первой в мире вакцины против норовируса
Китай 14:18
Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы
Китай 08:54
В Китае создадут Национальный парк тропических лесов
Китай 07:50
Тим Кук считает, что Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
В мире 05:00
Путин и Си Цзиньпин обсудят КНДР, Иран и другие международные темы
Россия 02:53
Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома
Китай 00:11
Лента новостей
Обнародованы данные об исполнении бюджета Казахстана за 2018 год
Бизнес 14:22
В Шамахинской обсерватории модернизировали один из телескопов
Общество 14:19
В Китае начались клинические испытания первой в мире вакцины против норовируса
Китай 14:18
Китай закупит газотурбинные запчасти для проекта в Туркменистане
Тендеры 14:13
В Загатале произошло землетрясение
Происшествия 14:11
Кирпичный завод Узбекистана переходит с газа на уголь
Энергетика 14:05
Азербайджанская компания наладит экспорт пластиковых труб в соседнюю страну
Бизнес 14:01
В Азербайджане прошла III Республиканская Олимпиада по Робототехнике
Общество 13:49
В Баку и регионах ожидается солнечная погода
Общество 13:36