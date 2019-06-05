Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани

5 июня 2019 15:08 (UTC+04:00)

Тегеран не стремится к конфликту с другими странами, но даст решительный ответ в случае необходимости, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Иран стремится к укреплению безопасности в регионе, у него нет никакого желания и склонности вступать в столкновения с другими странами или крупными силами. Но если они поступят неразумно, то, безусловно, столкнутся с решительным ответом, который заставит их пожалеть", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

В ходе разговора президент Ирана и эмир Катара также обсудили проблемы Ближнего Востока - Роухани заявил, что их нельзя решать военным путем, а катарский эмир обозначил диалог как единственно возможный путь решения вопросов.

Роухани также приветствовал позицию Катара на саммите Организации исламского сотрудничества и встрече Лиги арабских государств, отметив, что занятая Дохой позиция способствует снижению напряженности.

На прошлой неделе в саудовской Мекке завершились встречи в верхах лидеров арабских стран, которые приняли резкие заявления в отношении Ирана. Наиболее резкой антииранской риторикой отличились в своей резолюции лидеры стран Персидского залива, которые потребовали от мирового сообщества предпринять действия для прекращения иранской ядерной и ракетной программ.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тан ранее заявил, что Катар не согласен с рядом положений принятых в Мекке заявлений.

Кроме того, в течение последнего месяца наблюдалось обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе на фоне того, что США сосредоточили в регионе военные корабли. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов.

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