Президент Бразилии поддержал Неймара

Президент Бразилии Жаир Болсонару вступился за нападающего национальной сборной страны по футболу Неймара, обвиняемого в изнасиловании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, удастся обнять его перед [сегодняшним] матчем (сборная Бразилии 6 июня встретится с командой Катара в товарищеском матче в Бразилиа, начало - 4:30 GMT+4). Ему сейчас тяжело, но я в него верю", - сказал глава государства в ходе встречи с журналистами в среду. Он также поставил под сомнение правдивость заявлений женщины, выдвинувшей обвинения против футболиста. "Сегодня вечером мы поддержим Неймара, чтобы он забил два гола", - добавил Болсонару.

Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, имя которой не называется, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым познакомилась в социальной сети Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, но до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряным призером Игр 2012 года в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций - 2013, всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами.

С 14 июня по 7 июля в Бразилии пройдет Кубок Америки по футболу.

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