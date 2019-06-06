Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. отозвал свое предложение о слиянии с Renault после того, как партнер французского автопроизводителя Nissan Motor отказался поддержать сделку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Wall Street Journal.

Ранее FCA сообщил, что направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.

По данным источников газеты, двое представителей Nissan в совете Renault планировали отказаться от поддержки 40-миллиардного слияния, тогда как остальные члены готовились проголосовать за. Это вызвало сомнения по поводу приверженности компании сохранению альянса в случае осуществления слияния.

Французское правительство в среду заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.

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