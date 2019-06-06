У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

6 июня 2019 07:05 (UTC+04:00)

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в четверг у сельской школы в Ваикато на севере Новой Зеландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте полиции.

"Полиция прибыла по вызову в район сельской школы в Ваикато около 04:00 после сообщения о том, что четыре человека были найдены ранеными. По предварительным данным, все они получили ранения из огнестрельного оружия. Один человек погиб на месте, состояние еще троих оценивается как среднетяжелое", - указано в заявлении полиции.

По словам детектива-инспектора Грэма Питекли, на данном этапе расследования полиция работает с одним человеком, пока нет оснований для розыска еще кого-либо в связи с данным инцидентом.

Как сообщает издание The New Zealand Herald, сельская школа Ваикато закрыта из-за инцидента, на ближайших дорогах выставлено полицейской оцепление. На месте происшествия развернут временный лагерь для сотрудников полиции и спецслужб.

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