В Мексике остановлен караван мигрантов из Центральной Америки

Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки, перешедший на территорию Мексики из Гватемалы, в среду был остановлен национальной гвардией, морской пехотой и федеральной полицией страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Reforma.

Ранее более 1 тысячи мигрантов пешком перешли мост, соединяющий Гватемалу и Мексику, и прошли через пропускной пункт. У помещений миграционных служб несколько частных охранников попытались воспрепятствовать их проходу, однако не смогли сдержать толпу.

В результате власти развернули крупномасштабную операцию с привлечением примерно 300 бойцов различных подразделений в районе муниципалитета Метапа-де-Домингес на дороге к городу Тапачула. Правительство Мексики предложило мигрантам подчиниться действующему закону и узаконить свое пребывание на территории страны.

В результате не имеющие документов мигранты были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт города Тапачула. При этом задержавшие их военные и полиция были без оружия.

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