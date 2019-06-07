СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов

Генпрокуратура Мексики задержала двух лидеров караванов мигрантов за организацию нелегального трафика людей, сообщило издание Sol de Mexico, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иринео Арсате и Кристобаль Санчес были задержаны в штате Сонора и столице страны Мехико после получения в апреле и мае жалоб от жителей Гондураса на двух мексиканцев, которые за деньги предлагали помощь в незаконном проходе на территорию Мексики и доставку к границе с США с последующим нелегальным ее пересечением.

Ранее в четверг финансовая разведка Мексики заблокировала счета ряда лиц, предположительно, связанных с организацией нелегального трафика мигрантов и так называемых караванов. Всего в список блокировок попали счета 26 человек, в отношении которых будут поданы соответствующие заявления в генпрокуратуру страны.

Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США. Сейчас стороны ведут в Вашингтоне пока безрезультатные переговоры по этой теме.

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