Google предупредила власти США о рисках из-за внесения Huawei в черный список

7 июня 2019 09:44 (UTC+04:00)

Руководство Google предупредило администрацию президента США Дональда Трампа о рисках, которые могут возникнуть для национальной безопасности страны, если ограничительные меры в отношении китайской компании Huawei не будут отменены, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Основной проблемой для Google, по данным издания, является возможность разработки китайской компанией своей собственной версии программного обеспечения, что сделает Android более уязвимой к хакерским атакам. "Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии, - приводит FT слова источника.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

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