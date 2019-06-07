Макрон: участие Трампа в саммитах G20 и G7 не ставилось под сомнение

7 июня 2019 15:28 (UTC+04:00)

Участие президент США Дональда Трампа в саммитах G20 в Японии и G7 во Франции естественно и не ставится под сомнение ни им самим, ни его командой, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Саммит "Большой двадцатки" в этом году пройдет в Осаке 29 июня, G7 состоится во французском Биарицце в конце августа. "Безусловно, как и присутствие всех руководителей стран-членов G7, я бы сказал, что его присутствие естественно.

Поэтому, я думаю, его присутствие на G20, как и G7, не ставилось под сомнение и не ставится под сомнение ни им самим (Трампом), ни его командой", - заявил Макрон, отвечая на вопрос, подтвердил ли Трамп в ходе переговоров в Кане, что он приедет на саммит "Большой семерки".
В прошлом году Трамп досрочно покинул саммит G7, проходивший в Канаде, поставил итоги встречи под сомнение и не поддержал итоговое коммюнике.

В четверг Трамп участвовал в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии, а затем прошла двухсторонняя встреча американского и французского лидеров в Кане.

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