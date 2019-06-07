США отложили введение дополнительных пошлин на товары из Китая до 15 июня

Американская администрация приняла решение отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Об этом сообщается в уведомлении, которое было обнародовано в пятницу аппаратом представителя США на торговых переговорах.

Как уточняется в этом извещении, оно будет опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США - в понедельник, 10 июня.

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