США отложили введение дополнительных пошлин на товары из Китая до 15 июня

7 июня 2019 17:34 (UTC+04:00)

Американская администрация приняла решение отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Об этом сообщается в уведомлении, которое было обнародовано в пятницу аппаратом представителя США на торговых переговорах.

Как уточняется в этом извещении, оно будет опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США - в понедельник, 10 июня.

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