Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan

Французское государство готово уменьшить свою долю в автомобилестроительном концерне Renault, чтобы укрепить альянс с японским производителем автомобилей Nissan. Об этом в субботу сообщило агентство AFP со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который находится с визитом в Фукуоке, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Он подчеркнул, что приоритетом для Франции является укрепление альянса Renault-Nissan. Исходя из этого, по его словам, государство готово "сократить свою долю" в капитале Renault, что является предметом повторяющихся споров с Nissan. "Это не создаст трудностей при условии, что в конечном итоге у двух крупных автопроизводителей, таких как Renault и Nissan, будет более прочный союз", - добавил министр.

Ле Мэр также прокомментировал неудавшуюся сделку о частичном слиянии французского автопроизводителя с американо-итальянским Fiat Chrysler. "Давайте вернем вещи в правильный порядок, - указал он. - В правильном порядке означает сперва укрепление альянса Renault-Nissan, а затем консолидацию [с другими партнерами], но не наоборот. В противном случае все может рухнуть, как карточный домик".

При этом французский министр не исключил возможности возобновления переговоров с Fiat Chrysler. "Мы открыты для всех возможностей консолидации при условии согласия всех партнеров", - отметил он. Однако, по его словам, "темам, которые затрагивают сотни тысяч рабочих мест", необходимо уделять много времени. "Мы не будем действовать в спешке", - подчеркнул Ле Мэр.

В настоящий момент французское государство владеет 15,01% акций Renault, в свою очередь компания имеет 43% акций Nissan. Японский автопроизводитель владеет 15% Renault и не обладает правом голоса.

О частичном слиянии Renault с Fiat Chrysler

27 мая корпорация Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложила Renault создать совместный концерн на паритетной основе (50% на 50%). Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай в эфире телеканала BFM сообщила, что правительство поддерживает планы компании. В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что правительство страны будет требовать определенных гарантий, если сделка будет заключена. После прошедших в среду переговоров стало известно, что Fiat Chrysler отозвала свое предложение.

По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi. Руководство Nissan отказалось поддержать предложение о частичном слиянии с Fiat Chrysler.

Если бы переговоры увенчались успехом, то такое совместное предприятие заняло бы третье место в мире после германского концерна Volkswagen и японской компании Toyota и обошло бы американскую General Motors.

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