В немецком МИД выступили за сохранение иранской сделки

8 июня 2019 14:33 (UTC+04:00)

Сохранение иранской сделки по атому является ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил в Багдаде глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Неопределенность в отношении будущего для Совместного всеобъемлющего плана действий не в последнюю очередь привела к усилению напряженности. Мы, европейцы, убеждены, что стоит приложить все усилия для сохранения Венского ядерного соглашения с Ираном. Его дальнейшее и полное осуществление Ираном остается ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе", - заявил министр, его слова приводит рассылка МИД ФРГ.

По словам Мааса, более четырех миллионов беженцев вернулись в последние годы в Ирак. Сейчас для Багдада "особенно важны сбалансированные отношения с соседями", это возможно при недопущении новой крупной эскалации в Персидском заливе. Министр добавил, что в ходе визита в Иорданию и в переговорах с властями ОАЭ центральными темами "также станут конфликты в Сирии и Йемене".

"Последнее обострение бросает нам вызов, как европейским соседям: выступать за деэскалацию и мирное урегулирование. Мы можем не только призывать к диалогу, мы должны вести его - особенно там, где разногласия кажутся неразрешимыми и конфликты продолжаются много лет. Потому что опасность того, что просчеты, недоразумения, провокации в регионе с наивысшей напряженностью приводят к непредсказуемым последствиям, очевидна", - заявил он.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу отправился с визитом в Иорданию, ОАЭ и Иран, об этом сообщалось ведомством заранее. Визит в Ирак не был анонсирован, однако в связи с высокой угрозой безопасности в стране о визитах в Багдад членов правительства ФРГ, как правило, заранее публично не сообщается.

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