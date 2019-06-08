Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в Оттаве

Участник канадской поп-группы Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, также известный как Джахайан Джан, погиб в результате стрельбы в центре Оттавы. Об этом сообщает телеканал CTV News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на рынке Байуорд в пятницу вечером по местному времени. Неизвестный выстрелил в музыканта два раза. По данным полиции, 41-летнего Кэмпбелла доставили в больницу в критическом состоянии, однако позже он скончался от полученных ранений.

Как рассказали очевидцы, полиция и скорая помощь прибыли в Байуорд примерно через пять минут после стрельбы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Преступника ищут по горячим следам.

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