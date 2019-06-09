Аэропорт на юге Японии на час остался без энергоснабжения

Центральный аэропорт префектуры Окинава остался в воскресенье утром без энергоснабжения более чем на час. Об этом сообщило общественное телевидение NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это привело к полному отключению всех систем регистрации на рейсы. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, однако инцидент стал причиной задержек длительностью от 15 минут до часа вылетов и прилетов авиарейсов.

Специалисты аэропорта выясняют, что стало причиной отключения электроэнергии.

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