Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов

9 июня 2019 06:45 (UTC+04:00)

Президент Албании Илир Мета объявил, что отменяет намеченные на 30 июня муниципальные выборы в связи с нестабильностью обстановки в стране, сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Нынешние условия не позволяют провести справедливые демократические выборы и срывают всякую возможность начала переговоров о вступлении в ЕС", - цитирует Associated Press заявление, распространенное офисом президента.

В то же время премьер-министр Албании Эди Рама, глава правящей социалистической партии, выступая в ходе поездки по стране, заявил: "Выборы пройдут 30 июня, и социалисты, представляющие большинство, решительно настроены на проведение реформ в сфере правосудия, необходимых для европейского будущего страны".

В Албании проходят массовые протесты против нынешнего правительства, протестующие требуют отставки премьера Рамы, которого обвиняют в коррупции.

Полиция вынуждена применять для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

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