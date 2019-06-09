Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь начинается тяжелая и кропотливая работа. Задача - сформировать мощную фракцию, которая будет отстаивать украинские, европейские и евроатлантические ценности", - сказал Порошенко.

Ранее в воскресенье он заявил, что дальнейший разрыв отношений с Россией станет основой политической платформы партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду.

Зеленский ранее издал указ, которым назначил внеочередные выборы в Раду на 21 июля.

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