В Судане в отставку отправлены более 90 офицеров сил безопасности

10 июня 2019 02:51 (UTC+04:00)

Более 90 офицеров сил безопасности и разведслужб Судана отправлены в отставку и на пенсии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Официальные комментарии со стороны Военного совета Судана по данному поводу пока не поступали.

3 июня полиция и спецназ Судана зачистили в Хартуме от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. Как заявляла оппозиция, в результате разгона сидячей забастовки погибли около 110 человек. Минздрав страны подтверждает гибель 61 человека, по его данным, 52 человека погибли на минувшей неделе в столице, остальные - в различных провинциях.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия сместила с поста президента Омара аль-Башира, бывшего у власти в течение 30 лет, и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

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