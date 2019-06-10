Во время протестов на Гаити погиб один человек

Жители Гаити вышли на улицы городов страны в воскресенье с требованием отставки президента Жовенеля Моиза, в ходе столкновений погиб молодой человек, полиция применила слезоточивый газ, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Портал 509zone уточняет, что на улицы столицы Гаити Порт-о-Пренс и других городов Гаити тысячи человек приняли участие в протестах в это воскресенье. В конце мая был опубликован отчет об управлении финансовыми средствами в рамках программы Petrocaribe - льготной системы поставок нефти и нефтепродуктов со стороны Венесуэлы в страны Карибского бассейна,

Центральной и Южной Америки. Протестующие требовали отставки президента Гаити Жовенеля Моиза, которого обвиняют в мошенничестве. Также протестующие выражали недовольство коррупцией в гаитянском обществе. В ходе протестов был убит молодой человек, есть пострадавшие.

Радиостанция Métropole Haïti отмечает, что протестующие подожгли старинное здание, которое, как они полагают, было личной собственностью президента страны. На одной из центральных улиц Порт-о-Пренса полиция применила слезоточивый газ, демонстранты в ответ несколько раз кидали камни.

В городе Делмас протестующие попытались поджечь экскаватор-погрузчик, но их задержала полиция. Демонстранты также соорудили баррикады, используя большие камни, рекламные щиты и столбы. Автомобильное движение на улицах было сильно затруднено. Многие манифестанты в качестве оружия несли ветки деревьев.

Местный портал RTVC отмечает, что в ходе столкновений демонстрантов с полицией сотрудники правоохранительных органов выстрелили в воздух, чтобы разогнать толпу. Протестующие также разбили окна кинотеатра в столице.

В феврале 2019 года на Гаити также проходили массовые протесты, жертвами которых стали семь человек. Протестующие требовали отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

В ноябре 2018 года сообщалось, что жители Гаити вышли на улицы, чтобы призвать к отчету людей, которые злоупотребляли фондами программы льготных поставок венесуэльской нефти и также требовали отставки главы государства.

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