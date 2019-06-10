Южная Корея и Великобритания договорились подписать соглашение о свободной торговле

Республика Корея и Великобритания достигли договоренности по соглашению о свободной торговле, которое призвано обеспечить беспошлинный двусторонний обмен товарами после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом сообщили в понедельник по итогам переговоров в Сеуле представитель министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, передает телеканал KBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила Ю Мён Хи, достижение договоренности "позволило предотвратить нестабильность, к которой привел бы выход Великобритании из ЕС". В свою очередь Фокс заявил, что данное соглашение позволит "обеспечить устойчивость двусторонней торговли и создать фундамент для ее дальнейшего роста".

Соглашение носит временный характер, так как Великобритания пока не вышла из состава ЕС. Оно нацелено на сохранение торговых отношений двух стран на нынешнем уровне. Документ должен пройти процедуры проверки, официального подписания и ратификации парламентами двух стран. Они должны быть завершены до 31 октября, после чего соглашение вступит в силу.

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