В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно его данным, у автобуса, который двигался по автостраде на высокой скорости в местности Хазарибаг, отказались тормоза. Водитель потерял контроль над управлением, из-за чего машина перевернулась, а большинство пассажиров погибли или получили тяжелые травмы.

Сейчас на месте аварии работает полиция, ведется расследование случившегося.

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