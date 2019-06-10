В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом

10 июня 2019 10:38 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно его данным, у автобуса, который двигался по автостраде на высокой скорости в местности Хазарибаг, отказались тормоза. Водитель потерял контроль над управлением, из-за чего машина перевернулась, а большинство пассажиров погибли или получили тяжелые травмы.

Сейчас на месте аварии работает полиция, ведется расследование случившегося.

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