В Китае действия США против Huawei назвали позорными

США используют всю свою государственную мощь и прибегают к безосновательным обвинениям для оказания давления на компанию Huawei, для крупной державы такие действия в отношении частной компании позорны и аморальны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео об угрозе со стороны компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы обратили внимание на то, что в последнее время, куда бы ни поехал госсекретарь Помпео, он везде говорит о Китае. Но все эти заявления не что иное, как ложь. Давайте возьмем в пример ситуацию с Huawei. США заявляют о том, что компания Huawei и другие китайские предприятия представляют так называемый риск для безопасности, но они так и не предоставили никаких убедительных доказательств этого", - заявил Гэн Шуан.



По его словам, "США делают безосновательные обвинения и используют свою государственную мощь для того, чтобы оказывать давление на Huawei, которая является частной компанией, это аморально и позорно, это не то, как должна вести себя крупная держава".

"Я бы хотел напомнить господину Помпео, что его речь не получила никого отклика других", - сказал представитель ведомства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronewsзаявил, что европейским странам лучше не сотрудничать с китайской компанией Huawei из-за ее связей с властями Китая. Он также заявил о том, что Китай не разделяет ценностей западного мира.



Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.

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