Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана

ОПЕК+ нужно продолжать конструктивное сотрудничество, оставляя политические вопросы за скобками, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Такое мнение министр выразил, отвечая на вопрос о развитии судьбы сделки ОПЕК+ в условиях санкций США против Ирана.

"Что касается вопроса, заданного на счет ОПЕК+, то я хотел бы сказать, что в современном мире мы сталкиваемся с большими вызовами и трудностями. И поэтому нам необходимо продолжить конструктивное сотрудничество в рамках ОПЕК+, оставляя политические вопросы за скобками", - ответил аль-Фалих.

"Внимание нужно заострять на сугубо экономических вопросах. И я призываю всех своих коллег к объективной, профессиональной работе в интересах всех наших стран и народов", - добавил он.

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